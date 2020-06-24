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EuroLeague 2020-21 takvimi belli oldu

EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı, EuroLeague 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit mücadelesi ile başlayacak. EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.

24.06.2020, 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020,13:30