EuroLeague 2020-21 takvimi belli oldu

EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı! Dev turnuva, 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit mücadelesi ile başlayacak.
THY EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlaycak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.
EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.
1 Ekim Perşembe günü, Anadolu Efes evinde Rus ekibi Zenit'le karşılaşacak. Fenerbahçe BEKO ise 2 Ekim Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.
34 haftalık periyot 9 Nisan 2021'de sona erecek. Daha sonra kala 8 takımla play-off aşamasına geçilecek.
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