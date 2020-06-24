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Haberler Spor Fenerbahçe eriyor

eriyor

Son iki sezonda ligde ve kupada umduğunu bulamayan sarılacivertliler, takımı baştan aşağı yeniledi, istediğini alamadı.

Fenerbahçe eriyor
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bekleneni veremeyen, son maçta Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında da Karadeniz ekibi Trabzonspor'a yenilerek kupa hayallarine son veren Fenerbahçe erimeye başladı. Başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, F.Bahçe'yi yeniden inşa etmeye çalıştı. Bu süreçte 30 oyuncu alınırken 24 isimle de yollar ayrıldı. Ancak bu sirkülasyon 6 yıllık şampiyonluk özlemini gidermeye yetmedi. Son iki yılda en az 40 milyon Euro transfere harcanırken, rekorlar da altüst oldu. Düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Fenerbahçe'den aldı. Galatasaray 20 yıl, Trabzonspor da 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

GÜNDEM PELLEGRİNİ
Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör görüşmelerinde adı öne çıkan isimlerden biri olan Manuel Pellegrini için menajerinden yeni bir açıklama geldi. Menajer Jesus Martinez, Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceklerini kaydederek "Planlanmış bir görüşmemiz olacak. Manuel Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" dedi. Şilili 66 yaşındaki teknik adam son olarak West Ham United'da görev yapmıştı.

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