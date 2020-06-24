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Haberler Spor Fethiyespor’a test yapıldı

Fethiyespor’a test yapıldı

18 Temmuz’da start alması beklenen ligler öncesinde hazırlıklarını sürdüren lacivert-beyazlı futbolcu, teknik heyet ve personel Kovid-19 testinden geçti.

Fethiyespor’a test yapıldı
Giriş Tarihi: 24.6.2020

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor önceki gün korona virüs (Kovid-19) testinden geçti. Fethiye'deki futbolcular ile teknik direktör Mesut Toros ve yardımcılarının yanı sıra kulüp çalışanları Kovid-19 testinden geçirilirken, sonuçların ise 24 saat sonra alınabileceği belirtildi. BUGÜN AÇIKLANACAK
İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından lacivert- beyazlı takıma test yapıldı. Kulüp başkanı Esat Bakırcı, pandemi nedeniyle kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını belirterek; "Fethiye'de bulunan futbolcularımız, teknik kadromuz ve çalışanlarımız Kovid-19 testinden geçirildi. Şehir dışında bulunan ve en kısa sürede Fethiye'ye gelecek olan futbolcularımıza da geldikleri an test uygulanacaktır. Tesislerimizde maske, sosyal mesafe ve hijyene yoğun önem veriyoruz. Yapılan testlerin sonucu 24 saat içerisinde belli olacak" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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