Göztepe’de gündem Beto

Göztepe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek Beto'ya talipler artarken, yönetim, Portekizli file bekçisinin ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler belirlemeye başladı. Türkiye'den Beşiktaş'tan sonra Galatatasaray'ın da talip olduğu file bekçinin teklifleri değerlendirmesi olasılığı üzerine yönetim, TFF 1. Lig ekibi Erzurum'un kalecisi İbrahim Sehic'i de listesine aldı.

ÖNCELİK PORTEKİZLİDE

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la sözleşmesi lig bitiminde sora erecek Boşnak kaleciye teklifin iletildiği iddia edildi. Önce Beto'yla tekrar masaya oturmayı planlayan yönetimin Portekizli file bekçisini bırakmak istemediği öğrenildi. 2011 yılında Mersin İY'na transfer olan 31 yaşındaki Sehic, geçen sezon da Erzurum ekibiyle anlaşma sağlamıştı.