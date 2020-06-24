Horoz’un kader maçları

Süper Lig'de üst üste Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olup ateş hattına iyice yaklaşan Yukatel Denizlispor kalan 6 haftada oynayacağı maçlarla hem kendi, hem de rakiplerinin kaderini tayin edecek. Kötü sonuçların ardından tehlike çanlarını duymaya başlayan yeşil-siyahlılar, kümede kalma mücadelesindeki ve şampiyonluk yolundaki takımlarla hayati sınavlar verecek.

KRİTİK SINAVLAR

Önce bu hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'a konuk olacak Horozlar, ardından orta sıralarda yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Denizlispor 31. ve 32. haftalarda ise şampiyonluk adaylarıyla karşılaşacak. Önce Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak Denizlispor, ardından Trabzonspor'la evinde kozlarını paylaşacak. Denizlispor son 2 haftada ise Avrupa kupalarını hedefleyen Alanyaspor'la karşı karşıya geldikten sonra son maçta düşmemek için çırpınan Ankaragücü ile evinde oynayacak. Lige ara verilmeden önce çıkış yakalayıp 3 maçta 7 puan toplayan Denizlispor son haftalara diken üstünde girecek. Teknik direktör Bülnt Uygun, "Sezonu sorunsuz tamamlayacağız" diye konuştu.



DENİZLİSPOR'DA 4 EKSİK

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rize maçı öncesinde 4 eksik var. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Horoz'da, sakatlıkları süren Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi takımdan ayrı çalışırken, forma giyemeyecekleri açıklandı. Öte yandan, 2 maç men cezası alan Zeki Yavru ile sarı kart cezalısı Oğuz Yılmaz da kadroda yer almayacak.