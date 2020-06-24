Avrupa Ligi hedefini son haftalarda zora sokan Göztepe, istatistiklerde dibe vurdu. Sarı-kırmızılılar, son 6 hafta baz aldığında 5 yenilgi ve 1 galibiyetle topladığı 3 puanla sonuncu sırada. Göztepe, 18 takım arasında en kötü performansa sahip olan ekip oldu.

RİZE'Yİ YENDİ

Son 6 maçta Kayserispor, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzon ve Malatya'ya yenilirken tek galibiyetini Çaykur Rize önünde aldı. Son 6 maçlık performansa göre sarı-kırmızılılar, 3 puanla son sırada konumlanırken, hemen üzerinde 4'er puanlı Ankaragücü ve Ç.Rize ile düşme potasının içinde yer aldı. Lider ise averajla 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana sahip Kasımpaşa oldu.

HÜCUM DURDU

Göztepe, bu süreçte kalesinde 11 gol görürken rakip filelere 4 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar, bu 4 golün 2'sini ise Alpaslan'ın ayağından penaltıdan buldu. Son iki haftada iki yenilgi alan Göz-Göz, yine de 37 puanla sekizinci sıradaki yerini korudu.



ASİST KRALI

Göztepe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner, bu sezon 8 asist yapa- yaparak takımın en çok gol servisi yapan ismi rak oldu. Tecrübeli futbolcuyu 5 asistle kanat oyuncusu Serdar Gürler takip ederken, sağ bek Lamine Gassama, sol bek Berkan Emir ve Napoleoni ise 2'şer gol servisi yaptı.

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