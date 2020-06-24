Kartal’da Boateng yolcu

Beşiktaş'a devre arasında İtalyan ekibi Firontina'dan kiralık olarak transfer edilen ve geleceği tartışılan Kevin-Prince Boateng ile ilgili karar verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Ganalı futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Siyahbeyazlı yönetim, Boateng ile önceki gün bir görüşme yaparken, ayrılık kararı tebliğ edilerek gelecek sezon kadroda yer almayacağı iletildi. Beşiktaş ile 6 aylık periyot için 325 bin Euro karşılığında el sıkışan Boateng'in ek olarak kontratında '10 maçta ilk 11'de oynarsa sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesi vardı. Boateng'in kontratındaki söz konusu madde de kaldırıldı. Bu sezon Beşiktaş'ta 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 maçta görev yapan futbolcunun, ligde kalan 6 haftalık periyodun tamamında oynamak istemediği için söz konusu maddeyi kaldırdığı belirtiliyor.