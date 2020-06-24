Manisa Futbol yoğun tempoda

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde önceki gün gerçekleştirdiği antrenmanla 2 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Siyah-beyazlılarda, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başlayan antrenman, aerobik koşusuyla sona erdi. Teknik direktör Arslan, futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi. Futbola dönecekleri günü özlemle beklediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezon sonunda bir üst lige çıkmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız yoğun" ifadelerini kullandı. Ege ekibi kalan 6 haftada Afjet Afyonspor, Çorum FK, Amid Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek.

CÜNEYT HASÇELİK