Nazilli düğmeye bastı

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 18 Temmuz'da başlaması planlanan ligde Play-Off hesapları yaparken bir yandan da transfer için mesai harcıyor. Gelecek sezon kadroda revizyona gitmeyi planlayan siyah-beyazlılarda kadroda kalması düşünülen oyuncularla görüşmelerine başladı. 15 oyuncusunun sözleşmesi bitecek Siyah İnciler, iskelet kadroyu korumak istiyor.

İKİ FUTBOLCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Transfer çalışmalarıyla ilgili kulüp başkanvekili Kadir Mutlu'nun, Aydınlı menajer Ömer Bedioğlu ile bir araya geldiği öğrenildi. Mutlu'nun menajer Bedioğlu ile temsilciliğini yaptığı futbolcular Yunus Ünsal ve Ufukcan Engin'in takımda kalmaları konusunda görüştüğü ifade edildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, performansından memnun kaldığı forvet Yunus ile orta saha oyuncusu Ufukcan'ın takımda kalmasından yana görüş bildirdiği ve iki oyuncuyla gelecek sezon için söz kesildiği belirtildi. Nazilli'nin önümüzdeki günlerde oyuncularla masaya oturması bekleniyor. Kulüp başkanı Soner Yelkovan, ligin kalan son 6 haftasını iyi şekilde tamamlayıp ligdeki durumlarına göre kadro yapılanmasına gideceklerini söyledi. 21 yaşındaki Ufukcan, 25 lig maçının 17'sine ilk 11'de çıktı, 1 gol kaydetti.

KAZIM YÖRÜKCE