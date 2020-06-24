Galatasaray'da yeni sezon öncesi operasyon başladı. Gaziantep FK beraberliğinin ardından soyunma odasına girmeyen teknik direktör Fatih Terim, Belhanda, Jimmy Durmaz ve Saracchi ile yolların ayrılmasını istedi. Tecrübeli teknik adam, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın yanı sıra kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz'ı gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceği belirtildi. Alman ekibi Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan ve önümüzdeki yıl da Galatasaray forması giyecek olan Marcelo Saracchi'yle de devam edilmeyeceği öğrenildi.

DEFANSA TAKVİYE

TECRÜBELİ teknik adam Fatih Terim'in, defansın soluna yeni bir takviye için liste hazırlığına giriştiği de gelen haberler arasında.