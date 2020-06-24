  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Operasyon

Operasyon

yönetimi, , , Saracchi ile sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı.

Operasyon
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Galatasaray'da yeni sezon öncesi operasyon başladı. Gaziantep FK beraberliğinin ardından soyunma odasına girmeyen teknik direktör Fatih Terim, Belhanda, Jimmy Durmaz ve Saracchi ile yolların ayrılmasını istedi. Tecrübeli teknik adam, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın yanı sıra kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz'ı gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceği belirtildi. Alman ekibi Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan ve önümüzdeki yıl da Galatasaray forması giyecek olan Marcelo Saracchi'yle de devam edilmeyeceği öğrenildi.

DEFANSA TAKVİYE
TECRÜBELİ teknik adam Fatih Terim'in, defansın soluna yeni bir takviye için liste hazırlığına giriştiği de gelen haberler arasında.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA