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Haberler Spor Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

24.06.2020, 14:48

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren ekibin milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Metecan Birsen için yarın saat 19.12'de düzenlenecek imza töreninin kulübün resmi youtube kanalından yayınlanacağı bildirildi.

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