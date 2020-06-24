Siirt Köy Hizmetleri ile kardeş kulüp oldu

Kültür, tarih ve değerlerin karşılıklı daha iyi tanınmasını sağlamak amacıyla Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor ile Siirt Köy Hizmetlerispor kardeş kulüp oldu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile geçen hafta içinde Siirt'ten Denizli'ye atanan ve Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü Onursal Başkanı olan Denizli Valisi Ali Fuat Atik arasında kardeş kulüp protokolü imzalandı. Valilikte düzenlenen protokol ile yeşil-siyahlılar, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 20 maç sonunda 53 puanla 2. durumdaki Siirt Köy Hizmetlerispor ile kardeş kulüp oldu.

SEBAHATTİN ALP