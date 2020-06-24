Sivasspor’da hedef ilk üç

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışında Başakşehirspor ile Trabzonspor'un avantajlı olduğunu belirtirken, "Kalan maçlarımızda başarılı olursak, ligi yüzde yüz ilk 3'te bitiririz. Yarışta şu an avantaj Başakşehir ile Trabzonspor'da. Bana göre Başakşehir'in kadrosu daha geniş ve moralleri de iyi durumda. Avrupa'da da devam ediyorlar. Trabzonspor'un kadrosu da geniş. Trabzon'da ben de çalıştım ama 1 tane bile oyuncu alamadım. Bu dönemde en az 10 oyuncu aldılar. İyi paralar da verdiler. İnanılmaz bir yatırım yaptılar" dedi. Çalımbay, Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih Aksoy'un kesin ayrılacağını da belirterek, "Onlara gitti gözüyle bakıyoruz" dedi.