  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sivasspor’da hedef ilk üç

’da hedef ilk üç

Sivasspor’da hedef ilk üç
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışında Başakşehirspor ile Trabzonspor'un avantajlı olduğunu belirtirken, "Kalan maçlarımızda başarılı olursak, ligi yüzde yüz ilk 3'te bitiririz. Yarışta şu an avantaj Başakşehir ile Trabzonspor'da. Bana göre Başakşehir'in kadrosu daha geniş ve moralleri de iyi durumda. Avrupa'da da devam ediyorlar. Trabzonspor'un kadrosu da geniş. Trabzon'da ben de çalıştım ama 1 tane bile oyuncu alamadım. Bu dönemde en az 10 oyuncu aldılar. İyi paralar da verdiler. İnanılmaz bir yatırım yaptılar" dedi. Çalımbay, Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih Aksoy'un kesin ayrılacağını da belirterek, "Onlara gitti gözüyle bakıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor’da hedef ilk üç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA