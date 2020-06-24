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Siyah İnciler’e Kovid-19 testi

Siyah İnciler’e Kovid-19 testi
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Nazilli Belediyespor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar Nazilli Devlet Hastanesi'nde korona virüs testine girdi. 18 Temmuz'da başlaması beklenen lig için geçen cuma günü Yıldırım Demirören Tesisleri'nde toplanarak kampa giren Nazilli Belediyespor, Kovid-19 PCR testine tabi tutuldu. Tesislerden gruplar halinde hastaneye gidip tek tek içeriye alınan siyahbeyazlılardan numuneler alındı. Test sonuçlarının 48 saat içinde belli olacağı öğrenildi.

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