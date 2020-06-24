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Haberler Spor Soner’den kötü haber

Soner’den kötü haber

Soner’den kötü haber
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Göztepe'de gelecek yılın kadro planlamalarını yapan yönetim, Soner Aydoğdu'dan kötü haber aldı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Başakşehir'den kiraladığı Soner'in bonservisini almak için girişimlere başlamıştı. Soner'in de İzmir'de kalmak istemesi Göz-Göz'ün elini kuvvetlendirirken Başakşehir Kulübü, orta saha oyuncusu için İzmir'e 'red' yanıtı gönderdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni sezonda Soner'i kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle İstanbul ekibinin Göz-Göz'ün satın alma teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.

23 MAÇTA 3 GOL
23 maçta forma giyen futbolcu, 3 gol atıp, 8 asist üretti. Huesca'dan kiralanan Serdar Gürler için ise satın alma opsiyonunu elinden tutan yönetim, 1 milyon 250 bin Euro'luk yüksek bedeli biraz daha indirmeye çalışıyor.

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