Trabzonspor çok gerildi

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı. Ev sahibi Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası tepki gösterdi. Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Ağaoğlu, "Rahmetli anama bir küfür edildiği için sahaya indim" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: BİZE KÜFÜR ETTİLER

Güvenlik güçleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle zorlukla sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun abisine ve vefat etmiş annesine küfrettiğini açıkladı.