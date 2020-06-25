Akhisarspor’dan müjdeli haber

TFF Birinci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı. Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi. Yeşil-siyahlı Manisa temsilcisinde 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

BİR TEST DAHA YAPILACAK

Yoğun bir tedavi altına alınan 12 kişinin ilaç tedavisine başlanırken, çekilen ciğer filmleri temiz çıkmıştı. Alınan Bilgilere göre bu 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerine deva edildiği açıklandı. Bu kişiler bir bir kaç gün sonra bir testten daha geçecek, eğer sonuçlar yine negatif çıkarsa evlerine gönderilecekler.