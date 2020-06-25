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Haberler Spor Altınordu’ya kötü haber

’ya kötü haber

Kırmızı-lacivertlilerin, başarılı oyuncuları Kahraman ve Kerim’in sakatlıkları moralleri bozdu.

Altınordu’ya kötü haber
Giriş Tarihi: 25.6.2020

TFF 1. Lig'de yarın sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak Altınordu'ya sakat oyuncularından kötü haber geldi. Boluspor deplasmanı öncesi son idmanda sakatlanan sağ bek Kerim ve stoper Kahraman'ın bu hafta da forma giyemeyecekleri bildirildi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Kahraman Demirtaş'ın çekilen MR sonucunda sağ arka üst adalesinde yırtık tespit edildi ve 3-4 hafta forma giyemeyeceği kesinlik kazanırken, Kerim Alıcı'nın ise sağ ön adalesinde ödem oluştuğu ve yaklaşık 10 gün takımımızdan ayrı kalacağı açıklandı" ifadelerine yer verildi.

YUSUF ARSLAN GERİ DÖNÜYOR
İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Enes ve kaleci Ali Emre fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Altınordu'da stoper Yusuf Arslan'ın cezası sona erdi. Genç futbolcu teknik heyetin şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

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