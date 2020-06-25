Ankaragücü’nde Üzülmez dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayıran Başkent ekibi, Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertli ekip, Üzülmez ile 6 haftalığına anlaşırken, Süper Lig'de kalması durumunda teknik adamla 1 yıl daha devam edilecek. Genç teknik adam daha önce Anakara temsilcilerinden Gençlerbirliği'ni de çalıştırmış ve buradaki başarılarıyla adından söz ettirmişti.