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Haberler Spor Fatih Terim’den hakarete af yok

’den hakarete af yok

Fatih Terim’den hakarete af yok
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan kendisine hakaret edenleri affetmiyor. Twitter'dan Terim'e hakaret eden Bedrettin A.'nın bin 100 lira cezaya çarptırıldığı öğrenilirken bin 300 lira ceza alan Emre Mustafa A.'ya da 25 bin liralık tazminat davası açıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Terim ve modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı, geçtiğimiz aylarda da sosyal medyadan kendileri ile ilgili hakaret içerikli sözler iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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