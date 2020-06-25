Göz-Göz ona sarıldı

Süper Lig'de bu sezon Göztepe'nin yıldızını parlattığı isimlerden biri ön libero Alpaslan Öztürk, oldu. Yıldız futbolcu bu sezon savunmadaki formuyla dikkat çekerken, skora yaptığı katkıyla da yıldızlaştı. İzmir ekibinde golcüler Cameron Jerome 28 maçta 3 gole ulaşırken, ara dönemde transfer olan Kamil Wilczek ve Deniz Kadah henüz siftah yapamadı. Kadrodaki 3 golcü toplamda 3 gol üretirken, 5 golü bulunan Alpaslan stoper olarak forma giymesine rağmen hücum hattını sollamayı başardı.

SÜPER LİG'İN GÖZDESİ

İlk yarıda Konya maçında takımının galibiyet golünü atan 26 yaşındaki futbolcu, 4-0'lık Kayseri maçında da 1 gol kaydetti. Alpaslan, Göz-Göz'ün puan aldığı F.Bahçe (2-2), Trabzon (1-3) ve Y.Malatya (1-2) maçlarında ise 3 penaltı golüne imza attı. Süper Lig'in devleri F.Bahçe ve G.Saray'ın transferi için devrede olduğu Alpaslan'ın Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Maddi kriz yaşayan yönetim, iyi bir bonservis bedeli karşılığında yıldız oyuncuyu satıp kasasını doldurmayı hedefliyor.

BURAK HAKERLER