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Kapıdaki tehlike!

Kapıdaki tehlike!
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Süper Lig'de son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'de tehlike kapıda. Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek ekipte 14 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Yönetimin henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma sağlamaması belir-sizliğe neden olurken, 6 maç sonra kap-tan Beto, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serkan, Atınç, Berkan, Deniz, Kerem Atakan ve kiralıklar Soner ve Serdar otomatikman boşa çıkacak.

YÖNETİM İLE HALA UZLAŞAMADI

Mukavelesi sona eren Leo'nun sözleş-mesini alacakları nedeniyle tek taraflı feshetmesinin ardından Beto, Andre Castro, Titi ve Napoleoni'nin yönetimin yıllık ücretlerinde indirim talebine olum-suz yanıt vermesi de önemli bir sorun teşkil ediyor. Kurmaylar, transfer görüş-melerini sezon sonuna ertelerken sarı-kırmızılılarda futbolcular kalan 6 maç öncesi bir hamle yapılmazsa kendilerine gelen teklifleri değerlendirip gidebilecek.

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