Kappel’den Es-Es uyarısı

Altay'ın Hollandalı futbolcusu Kappel, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçta Eskişehirspor'u mağlup etmekten başka düşüncelerinin olmadığını ve rakibi hafife almadan oynayacaklarını söyledi. Lig sonuncusu rakiplerini hafife almamaları gerektiğini belirten Kappel, "Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakip rakiptir. Saygı duymak ve ciddiye almak zorundayız. Hafta sonu Erzurumspor ile bir maç oynadılar. Son sırada bile olsalar rakipleri onları son saniyelerde bulduğu golle yenebildi. Bu nedenle bizim bu maça da aynı şekilde çok iyi konsantre olup hazırlanmamız gerekiyor. Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler" diye konuştu.

HER MAÇIN ÖYKÜSÜ FARKLI

Kappel, ligde kalan 5 haftadaki maçlara tek tek baktıklarını belirterek şöyle konuştu: "Her maçın öyküsü başka. Tabi ki hedefimiz Altay'ı ilk 2'den Play-Off oynamadan direkt Süper Lig'e çıkarmak. Her maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."