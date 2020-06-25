Kartal’da rota Ninua

Beşiktaş gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken Gürcistan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gürcü basınının önceki gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde, Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Haberde, Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi. Dinamo Tiflis ile 9 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Mehmet Eray Özbek'i de gündemine alan siyah-beyazlılar Bernard Mensah için de bir öne görüşme yaptı.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

BU arada Kara Kartal Süper Lig'de yarın evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Ekip hazırlıklarını, bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.