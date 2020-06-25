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Koşukavak için tarihi fırsat

Koşukavak için tarihi fırsat
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Altay'da bu sezon üçüncü teknik adam olarak dümene geçen Yalçın Koşukavak, 5 yıl önce küme düşme acısı yaşadığı kulübüyle bu kez Süper Lig hedefine yürüyor. 2014-15 sezonunun son 12 haftasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Koşukavak, küme düşme hattında devraldığı takımın tarihinde ilk kez 3. Lig'e sürüklenmesine engel olamadı. 47 yaşındaki teknik direktör, İstanbulspor, G.Antep ve Bursa maceralarının ardından 5 yıl sonra yuvaya dönerek bu kez farklı hesaplar yapmaya başladı. Koşukavak, görev aldığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek takımını yarışta iddialı konuma getirdi.

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