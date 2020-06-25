KSK pusuya yattı

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da ikinci yapılan KOVID-19 testinde pozitif sonuç çıkmamasının ardından takım çalışmalarına start verildi. Kaf-Kaf, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da başlamasına öngördüğü ligler için vereceği kararı beklemeye başladı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında yer alan yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Soner Tolungüç, "Federasyonun 2 ve 3. Lig için vereceği nihai kararı bekliyoruz. Ligin geri kalan kısmı oynanacak mı, Play-Off'lardan mı başlanacak henüz net bir açıklama yok. Belirsizlik hakim. En kısa zamanda verilecek kararı bekliyoruz" dedi.

HER KARARA SAYGILIYIZ

Verilecek her türlü karara saygılı olduklarını ve hedefleri olan üst lige çıkmak için kenetlendiklerini belirten Tolungüç, "İkinci testlerimizin hepsi negatif çıktı. Takım halinde çalışmalara başladık. Hem fizik hem de kafa olarak hazır olup adımızı İkinci Lig'e yazdırmak istiyoruz. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu kaliteli bir kadroya sahibiz. Arkadaşlarımızın uzun süredir birlikte oynaması bizim en büyük avantajımız. Maçlarımızı oynayıp, kupayı semtimize getirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

ANLAMLI KUTLAMA

KSK dün tarihinin en anlamlı günlerinden birini kutladı. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da KSK'ye ikinci ziyaretinde Türk bayrağının sembolü olan Ay yıldızı taşıma iznini vermesinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı. Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan kabristanında düzenlenen törene KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Teknik Direktör Soner Tolungüç, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ