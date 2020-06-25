Mandzukıc kapışması

Ezeli rakipler F.Bahçe ve G.Saray, transferde de yine karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde Sivasspor'dan Mert Hakan için kapışan iki takım şimdi de Katar ekibi Al Duhail'in tecrübeli yıldızı Mario Mandzukic için yarışıyor.

İDDİA İTALYA'DAN

Mert Hakan Yandaş'ı kapan Kanarya ikinci raundu da vermek istemezken, Aslan'ın ise bu transferde önce davranıp rövanşı almaya çalıştığı öğrenildi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Juventus'ta 4,5 yıl forma giydikten sonra Al-Duhail'ye imza atan Mandzukic, Katar ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

YAKIN ZAMANDA KARAR VERECEK

Türkiye'de F.Bahçe ve G.Saray'da daha fazla forma şansı bulacağı belirtilen Mandzukic'in gündeminde İtalya'dan Milan kulübünün de olduğu ileri sürüldü. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun düşünme aşamasında olduğu ve kararını yakın bir zamanda vereceği bildirildi. Mandzukic bu sezon Al Duhail'de 7 maçta 1 gol attı. Ayrıca iki takımın Sivas'tan Emre Kılınç için de yarış halinde olduğu bilinirken transfer döneminde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.



HIRVATİSTAN İLE 32 GOL

34 yaşındaki tecrübeli golcü Mario Mandzukic, Hırvatistan Milli Takımı'nda toplam 82 karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncu toplam kariyerinde ise 439 randevuda 172 kez gol sevinci yaşadı.