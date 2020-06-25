Menemen seri peşinde

TFF Birinci Lig'de pandemi sonrası deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenerek lige üç puanla dönen Ekol Göz Menemenspor, iç sahada ağırlayacağı Boluspor'u da mağlup edip çıkışını sürdürmek istiyor. Play-Off hattıyla arasında 6 puan fark bulanan sarı-lacivertliler, kendi sahasındaki galibiyet hasretine de son vermek istiyor. İzmir temsilcisi en son 15 Şubat 2020'de taraftarı önünde Eskişehirspor'u 3-1 yendi. Sarılacivertliler daha sonra iç sahada oynadığı Adana Demirspor'a (1-3) yenilerken, Altay (1-1) ve İstanbulspor (2-2) ile berabere kaldı. Ekol Göz Menemenspor, 132 gün sonra Boluspor'u mağlup ederek iç sahada kazanmak istiyor.

ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI

Kümede kalma savaşı veren Boluspor'un çok ciddiye alınması gerektiğini belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Rakibimiz ateş hattında. Bizim maçımızı kader maçı olarak görüyor. Bizi kolay bir karşılaşma beklemiyor. Ancak rakiplerin durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim sahada ne yapacağımız önemli. Bizim bir hedefimiz var ona ulaşmak istiyoruz. Uzun zamandır sahamızda üç puan alamıyoruz. Boluspor'u yenerek iç sahamızdaki galibiyet hasretine de son vermek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ