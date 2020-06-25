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Haberler Spor Menemenspor'da Murat'a 'hazır ol' talimatı

Menemenspor'da Murat'a 'hazır ol' talimatı

Play-Off umutlarını koruyan Göz Menemenspor'da , 'la oynanacak maç öncesi genç 'a hazır ol emri verdi. Laleci, "Play-Off yolunda her maç final. Oyuncularım bunun farkında. Kime görev verirsem vereyim, futbolcularımız sahada gerekeni yapacak" diye konuştu.

Menemenspor'da Murat'a 'hazır ol' talimatı

25.06.2020, 13:57 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,14:11

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Ekol Hastanhesi Balıkesirspor'u deplasmanda yenerek Play-Off umutlarını koruyan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'la oynanacak maç öncesi genç Murat Elkatmış'a hazır ol emri verdi.

Balıkesirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu'nun yerine Murat Elkatmış'ı sahaya sürecek Laleci'nin, orta sahada Harun'un yerine de Rıdvan'ı 11'e monte edeceği öğrenildi. Cumartesi günü evlerinde Boluspor'u yenerek seri başlatacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Play-Off yolunda her maç final. Oyuncularım bunun farkında. Kime görev verirsem vereyim, futbolcularımız sahada gerekeni yapacak" diye konuştu.

DHA

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