O sene bu sene

TFF Birinci Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Altay, evinde güçlü rakibi Akhisarspor'u 3-1 yenerek ligin bitimine 5 maç kala Süper Lig ışığını yeniden yaktı. İlk iki takımın doğrudan üçüncü ekibin ise Play-Off maçlarının ardından Süper Lig'e çıkacağı 1. Lig'de şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibini dize getiren İzmir ekibi, ligde ikinci sırada bulunan Erzurumspor ile de arasındaki puan farkını 4'e indirdi. En son 2002- 2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan Altay, hedefe ulaşması halinde 17 yıllık hasretine de son vermiş olacak.

BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALADI

Altay, son 5 maçlık periyodun ilkinde cumartesi günü kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'un konuğu olacak. Ardından düşme hattındaki bir başka ekip Osmanlıspor'u evinde ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, üst üste şampiyonluk mücadelesi verecek takımlarla mücadele edecek. İzmir temsilcisi önce Adana Demirspor'la deplasmanda kapışacak, ardından sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Eğer Altay kritik maçları kazanırsa hedefe ulaşacak. İzmir temsilcisi sezonun son maçında Giresunspor'la deplasmanda oynayacak.



MARCO PAİXAO TUTULAMIYOR

Altay'ın sahasında Akhisarspor'u 3-1 yendiği maçta 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan golcü Paixao, gol sayısını 19'a çıkardı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de gol kralı olan Portekizli forvet, sezon sonunda da aynı başarıyı tekrarlarsa üst üste 1. Lig'de gol kralı olan futbolcu olarak tarihe geçecek. Tecrübeli oyuncu, deplasmanda Eskişehirspor ile oynanacak maçta da gol atacağının sözünü verdi.



İZMİR EKİBİ GÜN SAYMAYA BAŞLADI

İZMİR'İN köklü kulübü Altay, tarihine yeni bir sayfa daha eklemek için gün sayıyor. Süper Lig'de 41 sezonla "en fazla oynayan" ekipler arasında yer alan siyah-beyazlılar, üst üste iki şampiyonluk da yaşadı. Bir ara kötü gidişatını sürdüren ve 3. Lig'e kadar gerileyen İzmir temsilcisi, 2016-2017 sezonunda 3. Lig'de şampiyon oldu. Hızını kesmeyen Altay, 2017-2018 sezonunda da bu kez 2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 7 yıllık 1. Lig hasretine son verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ