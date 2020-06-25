Salih Özcan için G.Saray favori

F.Bahçe ile G.Saray'ın gündeminde yer alan Salih Özcan konusunda sarı-kırmızılıların favori olduğu bildirildi. Alman Express gazetesi Kiel takımında kiralık olarak forma giyen Köln'ün yıldızı Salih'e G.Saray'ın talip olduğunu yazmıştı.

CİM BOM TEKLİFİNİ YAPTI

Mert Hakan'la anlaşan Fenerbahçe, Salih işini ağırdan alınca devreye Galatasaray girdi. Kiel'e, "Salih'i Köln'den alın, bize verin. Ekstradan 800 bin Euro kazanın" teklifi yapıldı. Kiel'in aldığı bu teklifi de kabul ettiği bildirildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bundesliga 2'de 22 karşılaşmada 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.