Trabzonspor iki kupaya odaklandı

Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda moral ve motivasyonunu koruyor. Ankaragücü maçının hazırlıklılarına başlayan ekipte futbolcuların moralinin yerinde olduğu gözlenirken takım iki kupa hedefi için yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim yolculuk boyunca hem toplu hem de oyuncularla bire bir konuşarak moral verdi. Ağaoğlu'nun "6 maçı da kazanarak ligi şampiyon bitireceğiz. Kupayı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayacağız" sözleriyle oyuncuların keyfi yerine geldi.

KAPTAN SOSA İDMANA ÇIKTI

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen kaptan Sosa da idmanda yer aldı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Göztepe ve Alanyaspor, kupada da Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen ancak deplasmanlarda takımı yalnız bırakmayan kaptan Sosa'ın Ankaragücü maçında forma bekliyor.