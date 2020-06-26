Alanya’da N’Sakala yok

Alanyaspor'da, Trabzonspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören sol bek oyuncusu N'Sakala, takımının bu hafta oynayacağı Göztepe deplasmanında cezalı duruma düştü. Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor karşılaşmasının 76 ve 82. dakikalarında sarı kart gören Demokratik Kongolu sol bek N'Sakala takımını eksik bırakmıştı. Kırmızı kart cezalısı olan N'Sakala deplasmanda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. N'Sakala, bu sezon 4 sarı kart ve 2 kez de kırmızı kart görerek 3 kez cezalı duruma düştü. Alanyaspor, 12. haftada sahasında oynadığı Göztepe maçında 1-0 mağlup oldu. Turuncu-yeşilliler, son 6 maçta 5 kez yenilen Göztepe karşısında bu kez kazanmak istiyor.