Altay kenetlendi

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, yarın Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Uluç, "Sezon başında belirlemiş olduğumuz Süper Lig hedefinde Akhisarspor maçı çok önemliydi. Oyuncularımız sahada mükemmel bir şekilde mücadele ederek üç puanı almasını bildi. Pandemi süreci sonrasında hangi takımın nasıl mücadele edeceğini bilmiyorduk ancak odaklandığımız tek şey vardı o da Akhisarspor'u mağlup etmekti. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

İŞİ SIKI TUTUYORUZ

Eskişehirspor'un hafife alınmayacak bir takım olduğunu belirten Uluç, "Geçen hafta bizim gibi Süper Lig mücadelesi veren Erzurum rakibimizi uzatmanın son dakikalarında bulduğu golle mağlup edebildi. Eskişehirspor'u asla küçümsemiyoruz. Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. Biz her maçımızı final olarak görüyoruz. Eskişehirspor'u yenip rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz. Rakiplerimizin oynayacağı maçlardan çıkacak sonuçlardan çok biz kendi maçlarımızı kazanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.