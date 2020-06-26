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Haberler Spor Atalanta’dan Zeki’ye kanca

’dan Zeki’ye kanca

Atalanta’dan Zeki’ye kanca
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağının İtalya olması bekleniyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor. 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak. Transferin 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkan Çelik'in 3 asisti bulunuyor.

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