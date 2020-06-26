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Babacan sürprizi

Portekizli file bekçisi ile anlaşma sağlayamayan Göz-Göz yönetimi, ’in milli file bekçisiyle temasta.

Babacan sürprizi
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Göztepe, dış transferde kaleci arayışlarına da devam ediyor. Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel'le henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Başakşehirli Volkan Babacan'la görüşmelere başladı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan'a yöneldi.

İZMİR'E GELMEYE SICAK BAKIYOR
Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Beto'nun ise Sporting Lizbon ile görüşütüğü iddia edildi.

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