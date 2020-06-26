Fabrika ışıl ışıl

Türkiye'de altyapıda rol model haline gelen Altınordu son iki sezonda bünyesinde yetiştirdiği dördüncü kaleciyi de Süper Lig'e yolladı. Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u Konyaspor'a veren İzmir temsilcisi, Erce Kardeşler'in ardından sezon başında yetiştirici kulübü Niğde Anadolu FK'ya kiraladığı Muhammet Taha Tepe'yi de Trabzonspor'a gönderdi. 19 yaşındaki genç eldivenin bordo- mavili ekiple 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

400 BİN EURO ALACAK

Altınordu'da profesyonel takımda forma giymeden yuvadan uçan kaleci Muhammet Taha için iki kulübün 400 bin Euro bonservis bedelinde el sıkıştığı öğrenildi. Kulüplerin yaptığı anlaşmada, kırmızı-lacivertli İzmir ekibinin bir sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı maddesinin de ekletildiği bildirildi. Genç file bekçisinin 1 Temmuz'da başlayacak transfer döneminde resmi imzayı atması bekleniyor. Muhammet Taha, bu sezon 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'da 25 karşılaşmada görev yaptı. Genç kaleci 22 kez farklı kategorilerde Milli Takım formasını giydi.



EROĞLU: KAZAMALIYIZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü maçını kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmayı hedeflediklerini söyledi. Eroğlu, "Bizim için ilk hafta kapalı kutuydu. Lige bakıldığında favori gözüken kulüpler hep kaybetti. Kimse kolay kolay maç kazanamadı. Bu periyotta kadro derinliği olan takımlar çok avantajlı. İlk haftada gördüğümüz skorları 2 ve 3. haftada da görebiliriz. Çünkü lig daha yeni başladı. Keçirörengücü'nü yenerek rahat nefes almak istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ