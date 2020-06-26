Forma savaşı kızıştı

TFF 1. Lig'de evinde aldığı 3-1'lik Akhisarspor galibiyetiyle gözünü ilk 2'ye çeviren Altay'da yarın deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçı öncesi sol bek görevine iki aday var. İzmir ekibinde geçen hafta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen kaptan Özgür'ün yokluğunda teknik direktör Yalçın Koşukavak, sol bekte Mustafa Murat Uslu ya da Doğa İşeri'ye şans vermeyi planlıyor. Doğa, devre arasında transfer olduğu Altay'da sadece 3 maçta oynarken, 3. Lig'den bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Murat ise bu sezon 10 maça çıktı. Asıl mevkisi sağ bek olan Murat, sol bekte de görev yapabiliyor. Bu arada Akhisar maçında sakatlanan Erhan Kartal'ın durumu maç saatinde belli olacak.