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Haberler Spor Genç Burak listede

Genç Burak listede

Genç Burak listede
Giriş Tarihi: 26.6.2020

F.Bahçe, Bursaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için harekete geçti. G.Saray'ın da listesinde bulunan 20 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de 19 maçta 7 asist yaptı. Daha önce Karadeniz temsilcisi Trabzon'un da gündeme gelen Burak Kapacak için Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu ileri sürülüyor. Bursa U19, Bursa U21 ve Bursaspor A Takımı olmak üzere kariyerinde 101 maça çıkan oyuncu toplamda 4 kez rakip fileleri sarstı.

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