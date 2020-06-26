Genç Burak listede

F.Bahçe, Bursaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için harekete geçti. G.Saray'ın da listesinde bulunan 20 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de 19 maçta 7 asist yaptı. Daha önce Karadeniz temsilcisi Trabzon'un da gündeme gelen Burak Kapacak için Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu ileri sürülüyor. Bursa U19, Bursa U21 ve Bursaspor A Takımı olmak üzere kariyerinde 101 maça çıkan oyuncu toplamda 4 kez rakip fileleri sarstı.