Horoz adalet istiyor

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un, Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a öfkesi dinmiyor. Hakemlerin adil olmaları konusunda ve adaleti sağlayacak olanların hakemler olması gerektiği söyleyen Uygun, "Hakemler daha adil olsun. Burada adaleti dağıtacak olanlar hakemler, formdalar mı hayır. 15-20 gün rivaya topladık adamın koşacak hali yok, sahanın ortasından yürüyerek yüzde 70'ini bizim sahada yönetti ama tabi ki söylenecek söz yok. Eleştirsek olmuyor, söylemesek o da olmuyor, yani süreç doğru yönetilmediği için can havliyle herkes bir şeyleri başarmanın derdinde ve bu süreci inşallah biz Denizlispor olarak en az hasarla başarmış bir şekilde atlatırız ve yeni sezonda çok daha güzel bir planlama ile çok daha güzel şeyleri beraber başarırız" dedi.

UYGUN UMUTLU

Uygun, Rize deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Süreç içerisinde performansımızı en üst seviyeye çıkartacağız. Sakatlarımız 1-2 haftaya kadar düzelir diye tahmin ediyorum. Rizespor takımı da çok iyi bir takım. Puanlarla oradan dönmek istiyoruz. Kazasız, belasız, sakatsız bir sezon tamamlamak istiyoruz" dedi.



UYGUN 200. MAÇA ÇIKIYOR

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla 200. maçına çıkacak. Teknik direktörlük kariyerine 2006-2007'de Sivasspor'da başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un (98) yanı sıra Bucaspor (7), Eskişehirspor (27), Elazığspor (7), Gaziantepspor (42), Osmanlıspor (5), Hes Kablo Kayserispor (7) ve Yukatel Denizlispor'u (6) çalıştırdı. Bu karşılaşmalarda Uygun'un takımları 84 galibiyet, 42 beraberlik ve 73 yenilgi aldı.



DENİZLİSPOR'A 2020 YARAMADI

Yukatel Denizlispor, plaka numarasının yanyana geldiği 2020 yılında umduğunu bulamadı ve ligde en az puan toplayan 3 takımdan biri oldu. Sezonun ilk yarısını 22 puanla kapatan Horozlar, 11 maçta 9 puan topladığı 2. yarıdaki performansıyla taraftarlarını üzdü. Süper Lig'in ikinci yarısında en büyük hayal kırıklığı yaşatan takımlardan biri olan yeşil-siyahlılar, pandemi süreci sonrası başlayan ligde Göztepe ile birlikte 2 maçını da kaybetti. Yeşil-siyahlılar 2020'de maçbaşına 0.81 puan ortalamasıyla Yeni Malatyaspor (4) ve Çaykur Rizespor'un (8) ardından en az puan toplayan üçüncü takım oldu. İlk devrede 17 maçta 19 gol atan, 23 gol yiyen Yukatel Denizli, ikinci devredeki 11 maçta 8 gol atabildi, kalesinde 17 gol gördü.

SEBAHATTİN ALP