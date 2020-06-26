Kartal’a korona şoku

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada 2 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Pozitif test sonucu 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır.

YENİ TEST YAPILACAK

Test planlaması Takım Doktoru ve İdari Direktör koordinasyonunda yapılacak olup, test günü organizasyonunu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senartoda belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KONYA

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenen Beşiktaş, 29. haftanın açılış maçında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcusu Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak.