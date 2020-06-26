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Haberler Spor KSK’de Doğukan’a Büyükkarcı desteği

KSK’de Doğukan’a Büyükkarcı desteği

Başkanı, ’ın istediği yıldız oyuncu için, “Oynayacağı bir kulübe gitmesini isterim” dedi.

KSK’de Doğukan’a Büyükkarcı desteği
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, ismi Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki yıldız oyuncu Doğukan İnci'nin transferiyle ilgili gelişmelere açıklık getirdi. Turgay Büyükkarcı, genç oyuncunun eğer transferi gerçekleşirse şans bulabileceği bir yere gitmesi taraftarı olduklarını belirterek, "Doğukan bizim altyapımızdan yetişmiş çok yetenekli bir oyuncu. Ben Doğukan'la konuştum. Ona, 'Oynayabileceğin, süre alacağın bir kulübe, hem kendinin, hem de Karşıyaka'nın menfaatlerine göre gitmeni isterim' dedim. Doğukan da bana, 'Size güveniyorum. Gereği neyse yaparsınız. Şu anda oyunuma ve Karşıyaka'ya odaklanmış durumdayım' diye karşılık verdi. Hem kulübün, hem Doğukan'ın menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

ŞARTLAR OLUŞMALI
Doğukan İnci'yi olmayacak bir kulübe, olmayacak şartlarda vermek istemediklerini ifade eden Turgay Büyükkarcı şöyle devam etti: "Hem futbolcunun, hem kulübün emekleri var. Bütün takımlarımızda 8-10 yabancı oynuyor. Ülke olarak kaynaklarımızı doğru kullanmamız lazım. Keşfedilmemiş veya şans bulamamış nice Doğukan gibi gençlerimiz var." Doğukan İnci için Beşiktaş'ın 1 milyon TL teklif sunduğu öğrenildi.

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