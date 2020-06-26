  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Rota Welinton ve Mensah

Rota Welinton ve Mensah

Rota Welinton ve Mensah
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un stoperi Welinton için girişimlere başladı. Daha önce Brezilya'nın Flamengo ve Coritiba, Rusya'nın Spartak Kavkaz, Katar'ın Umm Salal ve Al Khor takımlarında oynayan Welinton, son 3 sezondur Alanyaspor'da forma giyiyor. Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı stoper, 3 gol kaydetti. Gana basınında Ghanasoccer'ın haberine göre de Beşiktaş yönetimi başarılı 10 numara Mensah'ın transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı. İki oyuncunun da siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rota Welinton ve Mensah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA