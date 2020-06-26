Rota Welinton ve Mensah

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un stoperi Welinton için girişimlere başladı. Daha önce Brezilya'nın Flamengo ve Coritiba, Rusya'nın Spartak Kavkaz, Katar'ın Umm Salal ve Al Khor takımlarında oynayan Welinton, son 3 sezondur Alanyaspor'da forma giyiyor. Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı stoper, 3 gol kaydetti. Gana basınında Ghanasoccer'ın haberine göre de Beşiktaş yönetimi başarılı 10 numara Mensah'ın transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı. İki oyuncunun da siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.