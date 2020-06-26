Sarı-kırmızılı ekipte, cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatya maçında sarı-kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılılarda Jerome'un cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maç öncesi Serdar Gürler, Halil Akbunar ve Andre Poko 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Teknik patron İlhan Palut, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçını da düşünerek bütün oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.