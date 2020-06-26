Sivas evinde yıkılmıyor

Bu sezon evinde yenilmeyen tek takım olan DG Sivasspor'un tam 16 maçtır iç sahada bileği bükülmüyor. Kırmızı-beyazlılar, sahasında oynadığı son 16 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi. İç sahadaki 14 maçlık lig periyodunda 10 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 34 puan toplayan Yiğidolar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında, 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti. Yiğidolar, bu süre zarfının ardından kendi evinde toplamda 431 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.