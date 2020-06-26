Sneijder, Terim’in yardımcısı olabilir

Geçtiğimiz Ağustos ayında aktif futbol yaşantısını sonlandıran Wesley Sneijder'ın G.Saray'a döneceği öne sürüldü. Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından, eski Real Madrid ve Interli orta saha oyuncusunun, Terim'in yardımcı antrenörü olabileceğini aktardı. Sneijder'in, Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim ile bu konu üzerine görüşeceği, kısa süre içerisinde temaslarda bulunacağı ifade edildi. Hollandalı isim, 2013'ten 2017'ye dek Galatasaray'da oynamıştı. Kariyeri boyunca 573 profesyonel karşılaşmada boy gösteren Sneijder, toplam 152 gol attı ve 143 asist üretti.