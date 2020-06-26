  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sneijder, Terim’in yardımcısı olabilir

, Terim’in yardımcısı olabilir

Sneijder, Terim’in yardımcısı olabilir
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Geçtiğimiz Ağustos ayında aktif futbol yaşantısını sonlandıran Wesley Sneijder'ın G.Saray'a döneceği öne sürüldü. Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından, eski Real Madrid ve Interli orta saha oyuncusunun, Terim'in yardımcı antrenörü olabileceğini aktardı. Sneijder'in, Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim ile bu konu üzerine görüşeceği, kısa süre içerisinde temaslarda bulunacağı ifade edildi. Hollandalı isim, 2013'ten 2017'ye dek Galatasaray'da oynamıştı. Kariyeri boyunca 573 profesyonel karşılaşmada boy gösteren Sneijder, toplam 152 gol attı ve 143 asist üretti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sneijder, Terim’in yardımcısı olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA