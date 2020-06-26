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Haberler Spor Trabzonspor evine dönüyor

evine dönüyor

Trabzonspor evine dönüyor
Giriş Tarihi: 26.6.2020

SÜPER Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından ligde Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçıyla stadına kavuşacak.

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