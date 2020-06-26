SÜPER Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından ligde Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçıyla stadına kavuşacak.
Trabzonspor evine dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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