Trabzonspor evine dönüyor

SÜPER Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından ligde Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçıyla stadına kavuşacak.