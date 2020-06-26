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Haberler Spor Üzülmez idmanda

Üzülmez idmanda

Üzülmez idmanda
Giriş Tarihi: 26.6.2020

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı. Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla ilk antrenmanını kulübün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi İbrahim Üzülmez'in saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti. Süper Lig'de 29. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını bugün Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.

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