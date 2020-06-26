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Haberler Spor Wague kararı sezon sonu

Wague kararı sezon sonu

Wague kararı sezon sonu
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Takımdan ayrılan Mauricio Isla sonrası sağ bek arayışındaki Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Kanarya ile ismi anılan Moussa Wague için Barcelona kulübü kararı sezon sonuna bıraktı. Fransa'nın Nice kulübüne kiralanan fakat Fransa'da liglerin iptal olmasından dolayı sezon sonunda yeniden Katalan ekibine dönecek olan 21 yaşındaki sağ bek için kararı teknik heyet verecek. İspanyol ve Frasnsız basınındaki haberlere göre, Nice'de de beklenen performansı sergileyemeyen Moussa Wague yeniden Barcelona'ya dönecek ancak şu anda Katalan ekibinin planları arasında yer almıyor. Senegalli sağ bek için kulüp arandığı ve bu takımın F.Bahçe olduğu gelen haberler arasında.

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