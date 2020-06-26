Yeni Vali Atik’e Uygun’dan ziyaret

Yukatel Denizlispor Teknik Direktör Bülent Uygun, yardımcıları ve Denizlispor'daki görev süresini tamamlayan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ile birlikte kentin yeni Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Uygun, Vali Atik'e kendisinin yazdığı futbol kitabını verdi. Çakmak, ise Ampute Milli Takım formasını Vali'ye hediye etti. Uygun, "10 yıl içinde inanıyorumki 2-3 Anadolu takımı şampiyonluk yaşayacak. Denizlispor'da da bu potansiyel var" dedi. Vali Atik ise, kentin en önemli marka değeri olan Denizlispor'un kalan 4-5 karşılaşmada alacağı sonuçlarla ligi iyi yerde bitireceğine inandığını söyledi.

SEBAHATTİN ALP