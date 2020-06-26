  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Yeni Vali Atik’e Uygun’dan ziyaret

Yeni Vali Atik’e Uygun’dan ziyaret

Yeni Vali Atik’e Uygun’dan ziyaret
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Yukatel Denizlispor Teknik Direktör Bülent Uygun, yardımcıları ve Denizlispor'daki görev süresini tamamlayan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ile birlikte kentin yeni Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Uygun, Vali Atik'e kendisinin yazdığı futbol kitabını verdi. Çakmak, ise Ampute Milli Takım formasını Vali'ye hediye etti. Uygun, "10 yıl içinde inanıyorumki 2-3 Anadolu takımı şampiyonluk yaşayacak. Denizlispor'da da bu potansiyel var" dedi. Vali Atik ise, kentin en önemli marka değeri olan Denizlispor'un kalan 4-5 karşılaşmada alacağı sonuçlarla ligi iyi yerde bitireceğine inandığını söyledi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Vali Atik’e Uygun’dan ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA